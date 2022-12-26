وتوقع المستجيبون الأوائل فى البداية أن ما يصل إلى 10 أشخاص ربما يكونوا قد دفنوا بناء على مقطع مصور من الهاتف المتحرك، لشاهد يظهر مجموعة بالقرب من الانهيار الجليدى، الذى غطى 500 متر من المسار بالقرب من جبل تريتكوبف، الذى بلغ ارتفاعه 2700 متر، أى ما يقرب من "8900 قدم"، بحسب ما ذكرته الشرطة فى منطة فورارلبرج فى بيان.
وتم إنقاذ رجل مدفون جزئيًا مصابًا بجروح خطيرة، وتم نشر 200 من رجال الإنقاذ للبحث عن المزيد فى موقع الانهيار الجليدى.
وأوضحت الشرطة أنه تبين أن الكثير من الأشخاص فى المقطع المصور هربوا وهبطوا متزلجين من الجبل إلى الوادى دون الإبلاغ عما يحدث لهم، واستغرق الأمر ساعات لتعقب الجميع، وأصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
واستمر البحث اليوم الإثنين للتأكد من ذلك، لكن الشرطة قالت إنه "وفقًا للحالة الحالية للمعلومات، يمكن الافتراض أنه لا يوجد المزيد من الأشخاص المفقودين.
وحدث الانهيار الجليدى بعد أيام من تساقط الثلوج بكثافة، تلاها طقس دافئ يوم عيد الميلاد، وصنفت خدمة الإنقاذ فى الجبال خطرًا الانهيار الجليدى على أنه مرتفع.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن رئيس السياحة فى منطقتى زويرس وليخ أم أرلبيرج، هيرمان فيشر، لفت إلى أن الانهيار الجليدى حدث بالرغم من استخدام متفجرات فى تلك المنطقة لتقليل المخاطر، فى حين أفادت الشرطة بأنها ستحقق فى كيفية وقوع الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيار جليدى فى النمسا يوم عيد الميلاد.. الشرطة: الجميع نجوا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.