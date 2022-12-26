انهيار جليدى فى النمسا يوم عيد الميلاد.. الشرطة: الجميع نجوا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة النمساوية اليوم الإثنين، أنها تعتقد أنه لم يُفقد أحد بعد الانهيار الجليدى الذى حدث فى يوم عيد الميلاد، والذى اجتاح أحد مسارات التزلج بالقرب من بلدة زوير غربى البلاد.





وتوقع المستجيبون الأوائل فى البداية أن ما يصل إلى 10 أشخاص ربما يكونوا قد دفنوا بناء على مقطع مصور من الهاتف المتحرك، لشاهد يظهر مجموعة بالقرب من الانهيار الجليدى، الذى غطى 500 متر من المسار بالقرب من جبل تريتكوبف، الذى بلغ ارتفاعه 2700 متر، أى ما يقرب من "8900 قدم"، بحسب ما ذكرته الشرطة فى منطة فورارلبرج فى بيان.

وتم إنقاذ رجل مدفون جزئيًا مصابًا بجروح خطيرة، وتم نشر 200 من رجال الإنقاذ للبحث عن المزيد فى موقع الانهيار الجليدى.

وأوضحت الشرطة أنه تبين أن الكثير من الأشخاص فى المقطع المصور هربوا وهبطوا متزلجين من الجبل إلى الوادى دون الإبلاغ عما يحدث لهم، واستغرق الأمر ساعات لتعقب الجميع، وأصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

واستمر البحث اليوم الإثنين للتأكد من ذلك، لكن الشرطة قالت إنه "وفقًا للحالة الحالية للمعلومات، يمكن الافتراض أنه لا يوجد المزيد من الأشخاص المفقودين.

وحدث الانهيار الجليدى بعد أيام من تساقط الثلوج بكثافة، تلاها طقس دافئ يوم عيد الميلاد، وصنفت خدمة الإنقاذ فى الجبال خطرًا الانهيار الجليدى على أنه مرتفع.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن رئيس السياحة فى منطقتى زويرس وليخ أم أرلبيرج، هيرمان فيشر، لفت إلى أن الانهيار الجليدى حدث بالرغم من استخدام متفجرات فى تلك المنطقة لتقليل المخاطر، فى حين أفادت الشرطة بأنها ستحقق فى كيفية وقوع الحادث.