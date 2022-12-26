سامسونج تخطط لطرح هاتف Galaxy A34 5G قريبًا

جدة - نرمين السيد - أشارت تقارير إلى أن شركة سامسونج تعمل على الكثير من الأجهزة الجديدة بمجموعة Galaxy الخاصة بها، ويعد هاتف Galaxy A34 5G واحد منهم، وتم رصد الهاتف الذكى على موقع شهادة "Bluetooth SIG" مؤخرًا مع رقم الطراز "SM-A346B_DSN" مما يمكن طرحه قريبًا.





ومن المقرر أن يكون Samsung Galaxy A34 5G هاتف ذكى من الفئة المتوسطة مع مجموعة من الميزات الأخرى، وقد يكون الهاتف مدعومًا بمعالج Exynos 1280، وهو معالج متوسط المدى يجب أن يوفر أداءً سلسًا. وأوضحت التقاير أن الهاتف الجديد من سامسونج يحتوى على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، والتى يجب أن توفر عمر بطارية طوال اليوم، كما يحتوى على كاميرا رئيسية دقة 48 ميجا بكسل، ومن المتوقع أن تسمح بالتصوير بدقة عالية. ولم يتم الإعلان عن إطلاق الهاتف رسميًا من قبل سامسونج، إلا أن التقارير المنتشرة مؤخرًا ترجح قرب طرحه.

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