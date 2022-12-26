مليون نوع من الكائنات الحية مهدد بالانقراض 

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن تهديدات بانقراض مليون نوع من الكائنات الحية من أصل 8.1 مليون هو أمر خطير، إذ أن التنوع البيولوجى يقصد به كل أنواع الكائنات الحية سواء كانت نباتية أو حيوانية أو حتى الدقيقة كالكائنات الدقيقة، متألفة للحفاظ على أشكال الحياة على الكرة الأرضية، لافتا إلى أن العلماء لديهم توصيف من 10 إلى 30 مليون نوع، إلا أن ما تم الوصول بالفعل إليه حوالى 2.3 مليون نوع فقط.





وأضاف سمعان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحفاظ التنوع البيولوجى ضرورى لمجالات متعددة كالطب والغذاء والصناعة والنظم البيئية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص بكل الخطابات التى ألقاها بمؤتمرات التنوع البيولوجى على تأكيد وضع مصر لنظام فعال للحفاظ على التنوع البيولوجى، إذ إن مصر بها الآن أكثر من 30 محمية. الرجال مهددون بالانقراض.. دراسة جديدة تكشف الأسباب (صور) وأوضح أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، أن العالم أجمع الآن يشهد انقراض العديد من الأنواع نتيجة التغيرات المناخية كون كل كائن حى من خلق الله سبحانه وتعالى يعيش ببيئة لها خصوصية معينة، مشيرا إلى أهمية وجود الكائنات الحية التى تحافظ على حدوث التوازن بالنظام البيولوجى على الأرض، فكل كائن حى له علاقة بكائن حى آخر ليحقق التوازن الطبيعى بين كل الكائنات على سطح الأرض.

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