جورجينا تقدم هدية ثمينة لـ رونالدو فى أعياد الكريسماس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت جورجينا دعمت كريستيانو رونالدو، عقب توديع بطولة كأس العالم الأخيرة، بعد خسارة البرتغال من نظيره المغربى بهدف دون رد فى دور الثمانية.
وقدمت جورجينا إلى كريستيانو رونالدو هدية ثمينة وهى عبارة عن سيارة نوع "رويس رويس" أحدث سيارة فى هذا الطراز.
مانشستر يونايتد كان قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضى، على خلفية هجوم الدون على إدارة الشياطين الحمر والمدرب الهولندى إريك تين هاج.
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