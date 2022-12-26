تقرير لـ "القاهرة الإخبارية"مستخدمو فيسبوك فى خطر أثناء الكريسماس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير، أن العديد من دول العالم تتزين بالأنوار، استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد، حيث ينتظرها الملايين على مستوى العالم، للاحتفال بالعام الجديد، وتزامنا مع تلك الاحتفالات، تتزايد الرغبة لدى الجميع، فى شراء الهدايا للأصدقاء والأقارب، احتفالا بالعام الجديد، وتعد السوشيال ميديا من الوسائل السريعة للشراء عبر الإنترنت.

وجاء فى التقرير، أن خبراء الأمن السيبرانى أطلقوا تحذيرات لملايين الأشخاص على فيسبوك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة من أن الهاكرز يستغلون الأعياد والرغبة فى الشراء لإطلاق إعلانات وهمية، لمنتجات تشمل نسب خصومات كبيرة مما يدفع الكثير إلى الدخول إليها، ومن ثم يقعون فريسة للهاكرز الذين يستولون على حساباتهم الشخصية.

وطالبت إحدى الشركات الكبرى مستخدمى "فيسبوك" بعدم استخدام الموقع فى عيد الميلاد هذا العام إلا بعد التحقق من التطبيقات التى تم الدخول إليها من حسابك الخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن العديد من هذه التطبيقات تكون آمنة لكن الكثير من المستخدمين تعرضوا للاختراق وسرقة البيانات من خلال هذه الطريقة.