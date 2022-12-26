جدة - نرمين السيد - قال أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، الدكتور أشرف تادرس، إن آخر ظاهرتين فلكيتين لعام 2022 تزينان السماء الخميس المقبل ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة.





وأضاف تادرس - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين - أن الظاهرتين هما اقتران كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس) واقتران القمر مع كوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية).

وأوضح أن الاقتران يعنى اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدًا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات.

وتابع أن كوكب الزهرة سيقترن مع كوكب عطارد بعد غروب الشمس مباشرة الخميس المقبل وأثناء الغسق المسائى، إلى أن يغرب هذا المشهد تمامًا مع دخول الليل.

وبالنسبة لاقتران القمر مع كوكب المشترى، أشار أستاذ الفلك إلى أن هذا هو الاقتران الثانى لهما للمرة خلال هذا الشهر وكان الأول فى بداية ديسمبر الحالى، لافتا إلى أن الاقتران سيبدأ عند دخول ليل الخميس المقبل وحتى بداية غروبهما قرب منتصف الليل تقريبًا.