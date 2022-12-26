وأضاف تادرس - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين - أن الظاهرتين هما اقتران كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس) واقتران القمر مع كوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية).
وأوضح أن الاقتران يعنى اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدًا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات.
وتابع أن كوكب الزهرة سيقترن مع كوكب عطارد بعد غروب الشمس مباشرة الخميس المقبل وأثناء الغسق المسائى، إلى أن يغرب هذا المشهد تمامًا مع دخول الليل.
وبالنسبة لاقتران القمر مع كوكب المشترى، أشار أستاذ الفلك إلى أن هذا هو الاقتران الثانى لهما للمرة خلال هذا الشهر وكان الأول فى بداية ديسمبر الحالى، لافتا إلى أن الاقتران سيبدأ عند دخول ليل الخميس المقبل وحتى بداية غروبهما قرب منتصف الليل تقريبًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آخر ظاهرتين فلكيتين لعام 2022.. تزينان السماء الخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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