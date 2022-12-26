أمين الأعلى للثقافة: مصر سباقة فى مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات

جدة - نرمين السيد - عقد المجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة بعنوان "المنصات الرقمية ومستقبل الصحافة والإعلام وتحديات الرقمنة"، والتى نظمتها لجنة الإعلام بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية.





أدار المائدة الدكتور هشام عزمى أستاذ علم المعلومات والأمين العام للمجلس، وشارك بها أيمن الحبال رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون، وأيمن عبدالمجيد رئيس تحرير روزاليوسف، والدكتور حسن عماد مكاوى الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وخالد البرماوى خبير الإعلام الرقمى، والمهندس زياد عبدالتواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور على فرجانى خبير الذكاء الاصطناعى وصناعة المحتوى، والدكتور فتحى شمس الدين أستاذ الإذاعة والتليفزيون وخبير الإعلام الرقمى، والدكتور مروى ياسين أستاذة الإعلام، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق ومؤسس مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أعرب الدكتور هشام عزمى فى بداية اللقاء عن مدى سعادته بالتعاون القائم بين مختلف لجان المجلس الأعلى للثقافة، مشيرا إلى الدور البارز الذى تلعبه كل من لجنة الإعلام ولجنة الثقافة الرقمية، مؤكدا أننا أمام موضوع مهم ويفرض نفسه تحت عناوين مختلفة، بين قضايا الوعى والانتماء والهوية الثقافية، آملا أن نخرج من هذا اللقاء بعدد من المقترحات والتوصيات التى تساعد الأجيال الجديدة على التأثر وكذلك التأثير فى تحصيل كل ما هو جديد فى ذلك المجال.

مؤكدا أن مصر سباقة فى مجال الرقمنة منذ زمن طويل، فكل ما يمكن أن نحصل عليه من المنصات الرقمية والافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعى تمثل إضافة إلى قاعدة البيانات التى تضطلع مصر بها منذ وقت مبكر فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات بإنشاء شبكة معلوماتية وطنية لإتاحة المعلومات والبيانات التى تعد بمفهومنا الحالى قاعدة رقمية.

وموضحا أن من المهم الإشارة إلى أن هذا كله قد تم بوعى مجموعة من الشباب بدعم من مجلس الوزراء المصرى، فما نشهده الآن يعد تطورا لتلك البدايات، فالإعلام والمعلومات والثقافة والتكنولوجيا كلها وجوه لقضايا متشابكة جدا، ولا يمكن فصل قضية الإعلام والثقافة عن قضايا الرقمنة وقضايا الهوية الثقافية وتحديات الرقمنة.

وقال الدكتور هشام الشريف إن المعلومات والثقافة والتكنولوجيا هى دوائر متداخلة، فهل أوصلتنا تلك الدوائر إلى ما نريد؟ ولو لم تكن قد فعلت فهل يمكننا أن نغرز منها ما هو أفضل، وهل ستكون متاحة لكل بيت مصرى؟ مؤكدا أننا نفخر ببلدنا ولكننا نطمح فى تكامل تلك الدوائر بشكل أكبر، وعلينا ألا نفقد الأمل وأن نترجم ذلك إلى عمل.