ارتفاع ملوحة البحر تؤثر سلبا على الكائنات البحرية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على قطب، أستاذ المناخ، إن ارتفاع درجة حراة الأرض يؤدى إلى أمور غير طبيعية، فمثلا ارتفاع منسوب البحر بالتحديد ينتج عنه تبخبر كميات كبيرة للغاية تزيد من ملوحة البحر، مشيرا إلى أن ملوحة البحر له تأثيرات سلبية على الكائنات البحرية.





وأضاف قطب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع درجة حراراة المحيط يؤثر على تكون المنخفضات التى لها دور فى سقوط الأمطار، موضحا أبرز شروط حدوث الأعاصير، والتى تتمثل فى ارتفاع درجة حرارة المياه إلى 27 درجة مئوية، إلى جانب انخفاض فى قيم الضغط الجوى.

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن ظاهرة تكون الأعاصير يصاحبها عنف فى كميات الأمطار الرعدية والرياح، مما يؤثر على الكائنات البحرية سلبا، وذلك بسبب احتواء الأمطار الرعدية على شحنات كهربائية تقوم بصعق الكائنات الموجودة سواء كانت على الشاطئ أو بالمياه، موضحا أن ارتفاع درجة الحرارة لا يؤدى لانخفاض منسوب المياه، بل تتكون سحب روكامية رعدية ترتفع لطبقات قريبة من سطح الأرض وتمتد إلى قمم تصل إلى 20 كيلو متر، كما أن سمك السحابة يكون فى حدود 10 كيلو متر.

وأوضح، أن أمطار السحب الروكامية الرعدية تكون غزيرة وينتج عنها فيضانات وترتفع عن الشاطئ، مشيرا إلى أن الأعاصير مصنفة إلى 6 أصناف، الأقوى منهم هو الإعصار الفتاك الذى تصل سرعته من 400 إلى 500 كيلو متر فى الساعة.