جدة - نرمين السيد - وكانت سونى قد عقدت مؤخرًا تحالف مع شركة سونى، والذى أنطلق بعنوان "Sony Honda Mobility" حيث تعمل سونى مع هوندا لتطوير أول سيارة كهربائية، والتى يُكشف عنها رسميًا فى المؤتمر المقبل.
وقالت سونى إن "Sony Honda Mobility" تعقد حدث فى 4 يناير للكشف عن أول سيارة مطورة من الشركتين، إلا أن سونى لم تقدم الكثير من التفاصيل عن السيارة الكهربائية المرتقبة.
ومن المتوقع أن تبدأ سونى وهوندا فى إنتاج سيارة "Sony Honda Mobility" فى 2026 على أن يتم التركيز على الإنتاج لأسواق أمريكا الشمالية، كما تتم المبيعات عبر الإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سونى تكشف عن أولى سياراتها الكهربائية المطورة فى حدث يعقد 4 يناير المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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