سونى تكشف عن أولى سياراتها الكهربائية المطورة فى حدث يعقد 4 يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - وكانت سونى قد عقدت مؤخرًا تحالف مع شركة سونى، والذى أنطلق بعنوان "Sony Honda Mobility" حيث تعمل سونى مع هوندا لتطوير أول سيارة كهربائية، والتى يُكشف عنها رسميًا فى المؤتمر المقبل.

وقالت سونى إن "Sony Honda Mobility" تعقد حدث فى 4 يناير للكشف عن أول سيارة مطورة من الشركتين، إلا أن سونى لم تقدم الكثير من التفاصيل عن السيارة الكهربائية المرتقبة.

ومن المتوقع أن تبدأ سونى وهوندا فى إنتاج سيارة "Sony Honda Mobility" فى 2026 على أن يتم التركيز على الإنتاج لأسواق أمريكا الشمالية، كما تتم المبيعات عبر الإنترنت.