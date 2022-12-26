كيف تستفيد من أجهزتك القديمة؟ 4 أشياء يمكنك فعلها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هناك العديد من الخيارات بشأن كيفية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية القديمة، سواء كانت عبارة عن عواتف أو حواسيب أو وحدات تحكم.

وتابعت: "لكن فى حال قررت التخلى عنها، فيجب التحقق من أنها لم تعد تحتوى على بيانات شخصية، لذلك ينصح بتفريغ الذاكرة قبل رميها".

أشياء يمكن فعلها بالإجهزة الإلكترونية القديمة

أولًا: استبدالها، فيمكن استبدال الجهاز القديم مقابل آخر بنفس القيمة أو مقابل رصيد لشراء جهاز جديد بقيمة أعلى، على أن تدفع الفرق بين السعرين، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ثانيًا: إعادة بيعها، يجرى اللجوء لهذا الخيار فقط إذا لم يكن الجهاز معطلًا وكان يحتفظ دائمًا بقيمته المادية، وهناك مواقع إلكترونية عديدة توفر معلومات محدثة باستمرار بهذا الخصوص، كما يوجد فى بعض الدول ما يعرف بـ "الوسطاء التجاريين"، والذين يقومون بشراء الأجهزة الإلكترونية لإعادة بيعها لاحقًا.

ثالثًا: منحها، يعتبر هذا أفضل وأسهل خيار، حيث تحتاج فقط للنظر حولك واختيار الشخص المناسب والأكثر احتياجًا للجهاز القديم، هناك أيضًا مواقع إلكترونية تمكنك من التبرع بأجهزتك للغرباء.

رابعًا: إعادة تدويرها، بالرغم من أن عملية إعادة التدوير مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة، لكنها ذات أهمية عالية لانها تهدف إلى تفكيك المكونات الخطرة وإزالتها، الأمر الذى يساهم فى محاربة التلوث البيئى، ولا ينصح بتدوير النفايات الإلكترونية الصغيرة، مثل السماعات وفأرة الكمبيوتر.