«القاهرة الإخبارية»: ميتافيرس تغير العالم وتنشئ سوق عمل جديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وأصبح التطور التكنولوجى فى العالم من السوشيال ميديا إلى الميتافيرس الشغل الشاغل لكل من يهتم بذلك المجال، الذى يتطور بصورة غير مسبوقة.

قال أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمى، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن التطور التكنولوجى الذى يحدث فى العالم الآن أمر طبيعى، نتيجة للأحداث المتسارعة أخيرًا من أزمة "كوفيد"، مرورًا بالأزمات الاقتصادية الحالية بسبب الصراعات السياسية.

ورأى "صلاح الدين" أن هناك تطبيقات تكنولوجية تتطور وتساعد فى العملية الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، وهناك أخرى اختفت من المشهد تمامًا، وأرجع ذلك إلى التنافس بين الشركات المنتجة لتلك التطبيقات لمواكبة التطور التكنولوجى.

أوضح أن عام 2022 يعد عام صراع وسائل التواصل الاجتماعى، وهو ما خلق تنافس بين شركات تطبيقات الجيل الخامس فى أوروبا، الأمر الذى دعا الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى حظر بعض تلك التطبيقات، والاستحواذ على البعض الآخر مثل تطبيق "تيك توك".

وأشار إلى أن "ميتافيرس" اقتحمت العالم البشرى، وسيصبح العالم الافتراضى بديلًا للعالم الواقعى قريبًا جدًا، مقدمًا نصيحة للشباب بضرورة دراسة "ميتافيرس"، استعدادًا للدخول فى سوق عمل الواقع الافتراضى، حيث سيكون هو الأساس فى المستقبل.

فيما قال الدكتور محمد عبد الظاهر، أستاذ الذكاء الاصطناعى من دبى لـ"القاهرة الإخبارية"، فى الشأن ذاته، إن "الميتافيرس" سيكون خلال الخمس سنوات المقبلة عصب الاقتصاد الرقمى العالمى.

أضاف أن الاستثمارات فى "ميتافيرس" بلغت 23 مليار دولار عام 2021، وارتفعت إلى 62 مليار دولار نهاية عام 2022، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى ستتحول خلال عامين إلى أكثر حداثة وتقنية.

وذكر أن "ميتافيرس" بدأت تؤثر على صناعة المحتوى بجميع أشكاله، سواء كان حكوميًا خدميًا أو إعلاميًا، أو أيًا كان وهناك دلائل على ذلك فى معظم دول العالم، خاصة فى تخطيها مرحلة الألعاب إلى مرحلة الخدمات على كل المناحى، مؤكدًا أن هذا أمر تكنولوجى طبيعى ولا يدعو إلى القلق.

ومن جهته، أوضح الدكتور فتحى شمس الدين، خبير الإعلام الرقمى لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المجتمعات العربية غير صانعة للتكنولوجيا، وبالتالى يجب عليها أن تتهيأ لاستخدام ذلك التطور الرقمى الكبير.

أضاف أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية مصرية وطنية لكيفية التعامل مع "ميتافيرس"، وذلك نظرًا لوجود حجم استثمارات كبير فى هذا المجال ستتجاوز مليارات الدولارات فى القريب العاجل.

أوضح أن تنافس الشركات فى إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعى يهدد سوق العمل، وبالتالى التأهيل والتدريب فى هذا المجال أصبح أمرًا حتميًا.