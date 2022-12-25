خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الميتافيرس سيكون له تأثير على الأمن القومى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور فتحى شمس الدين، خبير الإعلام الرقمى، إن العالم الافتراضى "الميتافيرس" سيكون له تأثيرات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والدينية، فضلًا عن تأثيراته على الأمن القومى.





وأضاف شمس الدين فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزى، ببرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن "الميتافيرس" هو عالم انغماسى، ويأخذ المستخدم فى تجربة انغماسية يستطيع من خلالها العيش بشكل كامل، وهو الأمر الذى يؤدى إلى التأثير على المعلومات وحجم الإقناع فى الرسالة التى سوف يتم تقديمها من خلال هذا العالم. وتابع خبير الإعلام الرقمى، أنه يجب تهيئة المستخدمين خاصة فى الوطن العربى للتعامل مع هذه التكنولوجيا، لأننا مجتمعات ليست صانعة للتكنولوجيا، موضحًا أنه يجب تدريس مادة للثقافة الرقمية فى المدارس والجامعات، لأن الثقافة الرقمية أصبحت جزء أساسى للتوعية بمخاطر هذه العوالم الإفتراضية، والتى ستؤثر بشكل كبير على المستوى النفسى والدينى والاقتصادى والاجتماعى.

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