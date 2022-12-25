خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: انتشار كورونا ساهم فى نجاح بعض التطبيقات

جدة - نرمين السيد - قال أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمى، إن التطور التكنولوجى الطبيعى يصحبه تحورات وتحولات فى كافة المجالات، وساعد فى ذلك الإغلاق الذى حدث بسبب انتشار فيروس كورونا فى العالم.





وأضاف "صلاح الدين" خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزى، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك بعض التطبيقات لاقت نجاح كبير جدًا، وكانت جاهزة للعمل وقت انتشار فيروس كورونا، وأصبحت فيما بعد تطبيقات أساسية فى مجالات العمل عن بُعد والتعليم.

وتابع مستشار التحول الرقمى، أنه على النقيض تمامًا هناك تطبيقات اختفت وتوارت عن المشهد بالكامل، وذلك بناءً على إقبال المستخدمين عليها، وما هى التسهيلات التى تقدمها لهم.

وأوضح، أن هناك تنافس شديد بين جميع شبكات التواصل الاجتماعى والشركات التجارية المالكة لتلك التطبيقات، لأنها شركات هادفة للربح وكل ما يهمها هو استقطاب عدد كبير من المستخدمين.