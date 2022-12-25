«السبيل فى إنسانية البشر».. رسالة تشارلز للملكة إليزابيث فى عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وجه الملك تشارلز رسالة لوالدته الملكة الراحلة إليزابيث، وتعد هذه أول رسالة يرسلها للملكة الراحلة بعد أن أصبح ملكًا لبريطانيا بمناسبة عيد الميلاد، وتحدث خلالها عن إيمانه بالإنسانية فى وقت تسوده "المصاعب والمعاناة".





وأوضح ملك بريطانيا أنه يشارك من كل قلبه إيمان والدته، وكان تشارلز يتحدث من كنيسة سانت جورج، المثوى الأخير للملكة الراحلة، والذى سبق أن ألقت منه رسالة عيد الميلاد عام 1999.

وتابع تشارلز: "الأمر يتعلق بالإيمان بالقدرة الاستثنائية لدى كل فرد للتأثير على حياة الآخرين، من خلال الخير والتراحم، لإضاءة العالم من حولهم".

ونقلت وكالة "رويترز" عن الملك تشارلز قوله: "وفى هذا الوقت الذى تسوده المصاعب الشديدة والمعاناة، سواء بالنسبة لمن يواجهون صراعات أو مجاعات أو كوارث طبيعية فى أنحاء العالم، أو من يسعون جاهدين فى الداخل لتسديد فواتيرهم وتوفير الطعام والدفء لأسرهم، نرى السبيل فى إنسانية البشر".

يشار إلى أن تشارلز بمجرد وفاة الملكة، تولى تشارلزعرش بريطانيا، ومن المقرر أن ينظم حفل تتويجه فى شهر مايو.

وخلال رسالة عيد الميلاد المتلفزة، كان الملك تشارلز يرتدى بدلة زرقاء داكنة، على عكس الملكة إليزابيث، التى كانت تجلس غالبًا على مكتب لإلقاء الخطاب السنوى، وقف تشارلز بجانب شجرة عيد الميلاد فى كنيسة سانت جورج، وهى كنيسة تقع على أراضى قلعة وندسور حيث دفن والدته ووالده الأمير فيليب.