رسميًا.. Nubia تطلق هاتف الألعاب Red Magic 8 Pro غدًا

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جدة - نرمين السيد - وتستعد Nubia لطرح جيل جديد من الهواتف المخصصة للألعاب، وكشفت الإعلانات التشويقية للهواتف عن تفاصيل حول هاتف Red Magic 8 Pro.
ويأتى هاتف الألعاب الجديد بتقنية الشحن السريع بقدرة 165W، ويحتوى على بطارية 8C، والتى تشمل 8 خلايا منفصلة للحماية، مع 3 مخرجات للشحن، لتعزيز حماية الهاتف.
ومن المتوقع أن يتم شحن بطارية Red Magic 8 Pro من صفر إلى 100% خلال 15 دقيقة فقط.
وأظهر الإعلان التشويقى أن عمر شحن بطارية الهاتف الجديد يصل إلى 47 ساعة.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن المزيد من مواصفات ومميزات هاتف الألعاب فى الحدث الرسمى الذى يعقد غدًا.
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