القاهرة الإخبارية ترصد احتفالات العالم بالكريسماس (صور)

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم هذه الأيام بأعياد الميلاد "الكريسماس"، ابتهاجًا بقدوم العام الجديد 2023، وتنتشر مظاهر الاحتفال فى معظم عواصم وبلدان العالم وخاصة شجرة الكريسماس الشهيرة التى ترتبط فى الأذهان باحتفالات رأس السنة.





ونشرت قناة القاهرة الإخبارية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك صورًا من العديد من بلدان العالم لمظاهر الاحتفال برأس السنة وخاصة شجرة الكريسماس. حيث نشرت القاهرة الإخبارية صورًا لشجرة الكريسماس من مصر وغزة والإمارات ولبنان ودمشق وإسبانيا ونيويورك وطوكيو وفنزويلا وإيطاليا وأوكرانيا والنمسا والصين وروسيا والبرازيل، وغيرهم.

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