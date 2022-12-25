علامات تشير إلى تعرض هاتفك للتجسس

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن هناك عددا من الطرق التى تكشف عن تعرض هاتفك للتجسس من قبل قراصنة الإنترنت.

ومن بين العلامات التى تكشف إذا كان هناك شخص يتجسس على هاتفك أم لا:

-إعادة تشغيل الهاتف:

عند ملاحظة إعادة تشغيل الهاتف بشكل عشوائى دون تدخل منك، يجب الانتباه لأنها قد تكون مؤشرا لتحكم أحد إداريا عن بعد فى الجهاز.

-رسائل غير متوقعة:

يتلقى البعض عدد من النصوص الغريبة والتى تأتى برموز غير عادية، تلقى آخرون بعض الرسائل المريبة من هاتفك، وهذه العلامات قد تكون إشارة لاحتواء هاتفك على برامج تجسس.

-استنزاف عمر البطارية:

تنخفض أحيانا سعة بطارية الجهاز بسرعة كبيرة وبشكل غير متوقع، وهذا يشير إلى تلف البطارية أو إصابة الهاتف ببرامج التجسس.

-بطء الأداء:

يعانى البعض من بطء الجهاز ويعتقدون أنها مشكلة فى تصنيع الهاتف، ولكنه قد تكون أحيانا مؤشرا لبرامج التجسس التى تعمل بخلفية الجهاز وتقوم بتحميل البيانات والصور والملفات إلى موقف ويب خارجى.