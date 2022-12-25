أكلة «البليتسشن» أبرز مظاهر الاحتفال بالكريسماس فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير، عند التجول فى شوارع ومدن ألمانيا، رائحة البليتسشن الفواحة والمنتشرة بالتحديد فى أسواق الكريسماس ستجذبك بقوة وتشعرك بالبهجة.

يعد البليتسشن من أكثر أنواع الحلويات التى يتم تناولها فى فصل الشتاء، ويعد صنعها جزءا أساسيا من مظاهر الاحتفال بالكريسماس فى ألمانيا.

كلمة البليتسشن تدل على الكعك صغير الحجم والمختلف الأشكال، أحد تقاليد مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الأساسية فى ألمانيا، ويتكون هذا الطبق اللذيذ من "الطحين والبيكنج بودر ويضاف إليه الكاكاو ومربى الكرز ويزين بالشكولاتة الناعمة".

ويجتمع جميع أفراد العائلة والأصدقاء كبار وصغار، مرات عديدة حول مائدة واحدة، لتحضير وتناول هذه الحلوى اللذيذة التى يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر.