مواصفات مبهرة لجهاز هونر الجديد «Honor Pad V8 Pro»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن جهاز هونر الجديد "Honor Pad V8 Pro" يزود برقاقة معالج "Dimensity 8100 5G". ويأتى بشاشة من نوع "OLED" وبحجم 12.1 بوصة، بالإضافة إلى دقة عرض تبلغ 2560 فى 1600 بيكسل. ويزود الجهاز بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل، وذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 جيجا بايت رام. كما يتمتع "Honor Pad V8 Pro" ببطارية كبيرة تبلغ 10050 مللى أمبير فى الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35 وات.

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