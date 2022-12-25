بسبب تغير المناخ.. أعداد الدببة القطبية تتقلص بسرعة فى كندا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدراسة بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى وجود انخفاض كبير فى عدد إناث الدببة والصغار على وجه الخصوص.

ويحلق الباحثون بالطائرة فوق المنطقة، التى تضم بلدة تشرشل، وهى وجهة سياحية توصف بأنها "عاصمة الدببة القطبية فى العالم"، كل خمس سنوات لإحصاء عدد الدببة.

وخلال المسح الأخير فى أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2021، والذى تم نشر نتائجه فى وقت سابق من هذا الشهر، رصد الباحثون 194 دبا، وبناء على هذا العدد، قدروا إجمالى عدد الدببة القطبية بـ618 دبا، انخفاضا من 842 دبا قبل خمس سنوات.

وذكرت الدراسة أن المقارنة مع تقديرات المسح الجوى من عامى 2011 و 2016 تشير إلى أن عدد الدببة فى خليج هدسون الغربى "ربما يتناقص بكثرة".

وقال الباحثون: "إن الانخفاضات المرصودة تتفق مع التوقعات القديمة المتعلقة بالآثار الديموغرافية لتغير المناخ على الدببة القطبية".

ويختفى موطن الجليد البحرى للدببة بمعدل ينذر بالخطر، مع ارتفاع درجة حرارة أقصى شمال الكوكب بمعدل أربع مرات أسرع من بقية العالم.. فقد أصبح الجليد البحرى أقل سماكة ويتفكك فى وقت مبكر من الربيع ويتجمد فى وقت لاحق فى الخريف.

وتعتمد الدببة على الجليد لتتمكن من البحث عن الفقمة التى تتغذى عليها والتحرك والتكاثر.