أخلاقنا الجميلة.. كيف تتعامل مع أستاذ الجامعة؟ (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية التعامل مع أستاذ الجامعة.
ويجب على الطلبة عدم التعامل مع أساتذة الجامعة بنفس الطريقة التى كانوا يتعاملون بها مع المدرسين خلال المرحلة الثانوية، لأنهم وقتها يتقبلونها ويتغاضون عنها على عكس أساتذة الجامعة.
وعلى الطالب ألا يتسرع فى الحكم على أستاذ الجامعة فى البداية، بالإضافة إلى ملاحظة ما يزعجه أو يغضبه.
ويمكن أن يحتد النقاش بين الطالب والأستاذ نتيجة لاختلاف وجهات النظر حول موضوع ما لذا يجب ضبط النفس واحترام رأيه، حتى لا يؤثر ذلك على المستقبل الدراسى للطلبة.
ويفضل ترك انطباع جيدا لديهم حتى يتعامل وقتها الاستاذ الجامعى مع الطالب بودية، كما يجب الالتزام لإنجاز المهام المطلوبة فى الوقت المحدد.
ولا ينصح بأن يكون الطالب لحوحا على أستاذه الجامعى، بل الانتظار لوقت آخر لانشغاله، لأن كثرة الإلحاح ستزعجه ويمكن أن تؤدى إلى نتيجة عكسية.
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