مدينة فى لندن مصنوعة بالحلوى

جدة - نرمين السيد - وتعد تلك المدينة المصغرة مصنوعة من كعك الزنجبيل وهو نوع من أنوع الحلوى، بالإضافة إلى السكاكر وغيرها من الحلويات.

وتحتوى الحلوى على قطار وسفن ومبان وطبيعة، ويسعى التصميم للكشف عن قضايا المناخ واللاجئين، وفقا لما جاء فى صيحفة البيان.

وأشارت مديرة المتحف، ميليسا وولفورد، خلال تصريحات لـ "يورونيوز" بأنهم فقدوا عدد من الحلوى خلال أيام العرض ويعمل القائمون على المشروع بتصليحها.