صغيرة الحجم.. ممشى أهل مصر يسمح للمواطنين باصطحاب الحيوانات الأليفة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الحصرى، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إن هذا الأمر كان يسبب مشكلة لدى البعض، ولكن تم السماح بالأمر على غرار معظم دول العالم التى فيها هذا الأمر طبيعيا.

وأوضحت، أن الأمر فى مصر لم يكن عاديا قبل ذلك، مستعرضة آراء بعض المواطنين الذى عبروا عن فرحتهم بالقرار.