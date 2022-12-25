شؤون الحرمين بالسعودية تترجم الدروس العلمية باللغة الصينية

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة صالح الراشدي، أن الإدارة عملت على ترجمة العديد من اللغات منها اللغة الصينية، ليصبح إجمالى عدد اللغات المستخدمة فى ترجمة الدروس العلمية 14 لغة، وذلك لإثراء رحلة قاصدى بيت الله الحرام من الناطقين بغير اللغة العربية، بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة.
وأفاد أن اللغات المستخدمة فى ترجمة الدروس العلمية هى (الإنجليزية، الأردية، الفرنسية، الهوسا، الطارقية، الملايو، الإندونيسية، التاملية، الهندية، المالية، البنغالية، الفارسية، البرنو، الصينية).
وأضاف الراشدى أن عدد المستفيدين خلال شهر جمادى الأولى من العام الجارى ١٤٤٤هـ يزيد عن (7) آلاف مستفيد، لافتا النظر إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة ميدانياً من خلال الترجمة الفورية للدروس، أو من خلال الاقتباسات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
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