بيلاروسيا تعلن إرسال رائدات إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم السبت أن كل واحدة من النساء الست المرشحات؛ ليصبحن رائدات فضاء لبيلاروسيا اللائى سيتم تحديدهن على أنهن لائقات طبية، سوف يذهبن إلى الفضاء.





وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن لوكاشينكو قال خلال زيارته إلى مركز جاجارين لتدريب رواد الفضاء بالقرب من العاصمة الروسية موسكو: "إذا تم قبولهن بموجب المعايير الصحية، فستتاح لهن الفرصة، وأولئك الذين لن يسافروا فى الرحلة الأولى، سيفعلون ذلك فى المرة القادمة، لا تقلقن، سيكون هناك عمل لكن جميعا". وأوضح أن رائد الفضاء أوليه نوفيتسكى فى وكالة الفضاء الروسية "روسكموس"سيشرف على المرشحات ليصبحن رائدات الفضاء لبيلاروسيا. ووصل الزعيم البيلاروسى لوكاشينكو اليوم إلى مركز جاجارين لتدريب رواد الفضاء برفقة وزير الدولة للاتحاد الروسى البيلاروسى دميترى ميزنتسيف. يشار إلى أنه بعد محادثات مع نظيره البيلاروسى، أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى وقت سابق عزمه إرسال رائد فضاء بيلاروسى إلى محطة الفضاء الدولية فى عام 2023.

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