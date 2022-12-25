توقعات الأبراج اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022.. صعود مهنى ونصائح عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

اجتهد فى عملك ونفذ المهام المطلوبة منك ولا تتركها تتراكم عليك، واقترب أكثر من شريك حياتك.

الثور

جدد طاقتك واستعيد نشاطك فى العمل، وخصص وقتًا لأسرتك وعائلتك وواجه معهم الصعاب.

الجوزاء

فكر جيدًا وتعامل مع الأمور المهنية بهدوء وعقلانية، واهتم بشريك حياتك وانصت له.

السرطان

ركز فى عملك ولا تشتت نفسك، وساند أفراد أسرتك وقدم لهم النصائح.

الأسد

كن إيجابيًا فى عملك ولا تهمل فيه، وتواصل مع الأسرة والعائلة وحافظ على علاقتك الجيدة معهم.

العذراء

طوّر من نفسك واكتسب مهارات جديدة فى مجال عملك، احرص على حل كافة المشكلات فى حياتك العاطفية والأسريىة والعائلية.

العقرب

استغل الفرص المتاحة واحرص على تحقيق أهدافك، وحافظ على علاقة مستقرة مع شريك حياتك.

الميزان

حاول أن تتخطى كافة العقبات التى تواجهك فى طريقك ولا تستسلم، وتحدث مع شريك حياتك وعامله برفق.

الجدى

اهتم بالعمل وبالمسؤولية الملقاه على عاتقك، وافعل ما تحبه رفقة شريك الحياة والأسرة لتتحسن حالتك المزاجية.

القوس

استغل خبراتك وإمكانياتك وما تتمتع به من مواهب فى العمل، وحافظ على قوة العلاقة مع شريك الحياة وأفراد الأسرة.

الحوت

حافظ على المكاسب التى حققتها فى العمل واسعى لتحقيق المزيد، واحرص على حضور المناسبات الاجتماعية والعائلية.

الدلو

ثق بنفسك وما تمتلكه من أدوات واسعى لتحقيق النجاح فى العمل، وتبادل المشاعر الطيبة مع شريك حياتك.