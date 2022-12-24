اشترت لابنتها هدية عيد الميلاد فوجدت مفاجأة صادمة داخل الصندوق

جدة - نرمين السيد - أرادت سيدة بريطانية أن تسعد ابنتها بمناسبة عيد الميلاد، بمنحها كمبيوتر محمول "لابتوب" اشترته من أمازون، لتفاجئ عند فتح الصندوق بوجود رقائق الذرة "كورن فليكس" بدلًا من الجهاز.





وكانت البريطانية ليزى باتيسون طلبت الكمبيوتر من شركة التجارة الإلكترونية "أمازون" فى أكتوبر الماضى لتهديه لابنتها البالغة من العمر 10 سنوات فى عيد الميلاد.

وأخفت المرأة الصندوق لحوالى شهرين حتى الأربعاء، عندما اكتشفت أن الطرد يحتوى على وجبة الإفطار الشهيرة، وعندما تواصلت مع أمازون، أخبرتها الشركة أن فترة الإرجاع التى تبلغ 30 يومًا قد انتهت، بحسب ما نقلته سكاى نيوز عربية.

ووافقت أمازون على طلب الاسترداد، وأعادت النقود لباتيسون، بعد عدة محاولات، بالإضافة إلى قسائم هدايا بقيمة 40 جنيهًا إسترلينيًا.

وقالت باتيسون لشبكة الإذاعة البريطانية إن قلقها الرئيسى هو أنه سيكون هناك عدد من الأطفال فى صباح عيد الميلاد سيفتحون ما يعتقد آباؤهم أنه جهاز لوحى أو كمبيوتر محمول، ليكتشفوا غير ذلك، لأن الآباء لم يفتحوا الصندوق