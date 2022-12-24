ميتا تسدد غرامة بقيمة 725 مليون دولار لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن الدعوى تتعلق بسماح ميتا لشركة كامبريدج أناليتيكا، وأطراف ثالثة أخرى، بالوصول إلى معلومات المستخدم الخاصة، وتضليل المستخدمين بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها.

ومن المتوقع أن تنهى التسوية نزاعًا قانونيًا بدأت قبل 4 سنوات، بعدما كشفت الشركة، أن المعلومات الخاصة لنحو87 مليون مستخدم على فيسبوك، حصلت عليها شركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica، وهى شركة بريطانية متخصصة فى تحليل البيانات، وقد عملت مع حملة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وأثار تسريب البيانات، فضيحة دولية كبرى لفيسبوك، ما أدى إلى قيام المنظمين على جانبى المحيط الأطلسى باتخاذ المزيد من عمليات التدقيق.

وتضمنت الدعوى، الحصول على ملايين الصفحات من الوثائق من فيسبوك، وأطراف أخرى ذات صلة، ومئات الساعات من الإفادات، بما فى ذلك لعشرات من موظفى فيسبوك، الحاليين والسابقين.