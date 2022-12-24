جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن الدعوى تتعلق بسماح ميتا لشركة كامبريدج أناليتيكا، وأطراف ثالثة أخرى، بالوصول إلى معلومات المستخدم الخاصة، وتضليل المستخدمين بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها.
ومن المتوقع أن تنهى التسوية نزاعًا قانونيًا بدأت قبل 4 سنوات، بعدما كشفت الشركة، أن المعلومات الخاصة لنحو87 مليون مستخدم على فيسبوك، حصلت عليها شركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica، وهى شركة بريطانية متخصصة فى تحليل البيانات، وقد عملت مع حملة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.
وأثار تسريب البيانات، فضيحة دولية كبرى لفيسبوك، ما أدى إلى قيام المنظمين على جانبى المحيط الأطلسى باتخاذ المزيد من عمليات التدقيق.
وتضمنت الدعوى، الحصول على ملايين الصفحات من الوثائق من فيسبوك، وأطراف أخرى ذات صلة، ومئات الساعات من الإفادات، بما فى ذلك لعشرات من موظفى فيسبوك، الحاليين والسابقين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميتا تسدد غرامة بقيمة 725 مليون دولار لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.