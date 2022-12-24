هانى الناظر يحذر من استخدام الوسادة الكهربائية للتدفئة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، إن معظم البطاطين التى نستخدمها ليست مصنوعة من الصوف، ولكن من الخيوط الصناعية، التى ينتج عنها موجات كهرومغناطيسية تضر الجلد، موضحا: "لما بيجيلى مريض مصاب بحساسية أقول له اوعى تتغطى ببطانية".





وأضاف الناظر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة dmc: "يمكن أن نستخدم اللحاف فى الغطاء وأن نقوم بتدفئة الغرفة عن طريق الدفاية قبل النوم، ولكن لا يجب تشغيل الدفاية أثناء النوم، وبخاصة أن هناك وسائل للتدفئة الطبيعية أفضل بكثير".

وتابع: "أنه بالنسبة إلى استخدام الوسادة الكهربائية للتدفئة، فأنا ضد هذا الأمر تماما، لها تأثير غير مرغوب فيه على الجلد، بالإضافة إلى احتمالية حدوث الحرائق، كما اننا عندما نحصل على التدفئة بشكل زائد عن اللزوم، فإننا نتعرق، وعندها فإن العرق عندما يلمس أى مصدر لكهرباء قد يتعرض الشخص للصعق الكهربى، مشيرا إلى أن بعض وسائل التكنولوجيا الحديثة لا يجب أن نستخدمها، فأى شيء من صنع البشر، احتمال الخطأ وارد فيه".

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