تزامنًا مع احتفالات رأس السنة.. تحذيرات عاجلة لمستخدمى فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وطالب خبراء الإنترنت، مستخدمى فيسبوك بتوخى الحذر، خلال موسم الأعياد، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.
وأوضح الخبراء أنه من المهم أكثر من أى وقت مضى أن يتحقق المستخدم من حسابه على فيسبوك، والتأكد من أنه فى حالة جيدة، على اعتبار أن "الهاكرز" يستغلون عادات التسوق المرتفعة خلال هذه الفترة لاختراق الحسابات.
وقال جيمى أهكتار، الرئيس التنفيذى لشركة "سايبر سمارت": "نصيحتنا الأولى للبقاء آمنا أثناء استخدام فيسبوك فى عيد الميلاد هذا العام هى التحقق من التطبيقات، التى استخدمت حسابك على فيسبوك من أجل تسجيل الدخول إليها".
وتابع: "على الرغم من أن العديد من هذه التطبيقات تكون آمنة، لكن كثير من المستخدمين تعرضوا للاختراق وسرقة بياناتهم من خلال هذه الطريقة"، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأكد أهكتار على ضرورة تنظيف التطبيقات بشكل مستمر، وذلك بالتوجه إلى إعدادات الخصوصية، ثم مسح "off-Facebook history".
وأضاف: "يعد القيام بذلك مرة كل 6 أشهر طريقة بسيطة وفعالة لتحسين أمانك على شبكة الإنترنت"، ونصح الخبراء أيضًا بعدم النقر أبدًا على الرسائل التى يُفترض أنها من العائلة أو الاصدقاء، والتى تطلب التبرعات والقروض وغيرها من القضايا المالية.
وأشاروا إلى أن أفضل طريقة للحفاظ على الحساب هى تأمينه بكلمة مرور قوية، وعدم استخدامها فى مواقع أخرى.
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