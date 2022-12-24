الفرعون الوسيم.. الكشف عن الوجه الحقيقى لرمسيس الثانى (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر أن علماء من مصر وبريطانيا تعاونوا لإعادة بناء ملامح وجه رمسيس الثانى، باستخدام نموذج ثلاثى الأبعاد لجمجمته، وفقًا لصحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

وتابع: "النتيجة هى أول عملية لوجه الفرعون بناءً على فحص بالأشعة المقطعية لجمجمته الحقيقية".

وقالت سحر سليم من جامعة القاهرة، وهى مبتكرة النموذج ثلاثى الأبعاد للجمجمة، إن النتيجة كشفت عن حاكم وسيم جدًا.

وأضافت: "مخيلتى لوجه رمسيس الثانى تأثرت بوجه موميائه، أجد أن الوجه الذى أعيد بناؤه هو شخص مصرى وسيم للغاية، له ملامح وجه مميزة".

وأوضحت كارولين ويلكينسون، مديرة "فايس لاب" بجامعة ليفربول جون مورس، أنهم أخذوا نموذج التصوير المقطعى للجمجمة، والذى بدوره اعطاهم شكلها ثلاثى الأبعاد، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأكدت ويلكينسون أن لديهم بيانات لتشريح الوجه المصمم مسبقًا، لذلك نحن أساسًا نبنى الوجه، من سطح الجمجمة إلى سطح الوجه، من خلال بنية العضلات وطبقات الدهون ثم أخيرًا طبقة الجلد.

وينتمى الملك رمسيس الثانى للأسرة التاسعة عشر فى مصر القديمة، حيث امتد حكمه بين عامى 1279 و1212 قبل الميلاد.