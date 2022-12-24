أنت النجم.. مسابقة بجامعة حلوان لاكتشاف الموهوبين

جدة - نرمين السيد - كشف أحمد فاروق، مستشار رئيس جامعة حلوان، تفاصيل مسابقة أنت النجم لاكتشاف الموهوبين بالجامعة، قائلا: "كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالأنشطة الرياضية والمسابقات"، منوها إلى أن أمل شباب مصر يتمحور حول الأنشطة والتدريبات.





وأضاف أحمد فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هناك توجيهات أيضا بإقامة العديد من المسابقات والأنشطة، وبالفعل قامت الجامعة بتنفيذ المسابقات، وعلى رأسها مسابقة "أنت النجم". وتابع: "المسابقة تضم 5 مجالات، وهى الفنى والفنون التشكيلية والثقافة والغناء والمسرح والتمثيل"، منوها بأن المسابقة تتم على 3 مراحل، المرحلة الأولى تتم على مستوى الـ 21 كلية بالكامل. واستطرد: "تم فتح باب المسابقة، وكان هناك إقبال كبير من قبل الطلاب، وبعد الانتهاء من المسابقة سيكون لدينا نجم فى كل مجال، ومن ثم سيتم عمل معسكرات تدريبية".

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