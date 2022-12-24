عبر تطبيق «انتخب».. انتخابات «ذكية» فى سلطنة عُمان غدًا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يصوت الناخبون عبر التطبيق الإلكترونى "انتخب" لاختيار 126 ممثلًا لهم من ضمن 727 مرشحًا منهم 27 امرأة.

وتجرى عملية الاقتراع بلا مراكز انتخابية ولا أوراق بعد تسخير كافة وسائل التكنولوجيا التى تتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم.

وصوت الناخبون العُمانيون فى الخارج لاختيار من يمثلهم فى عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة، فى 18 ديسمبر الجارى، وجرت عملية التصويت من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق "انتخب".

وكانت وزارة الداخلية خصصت الـ18 من ديسمبر لتصويت الناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان، والـ25 من الشهر ذاته للناخبين فى سلطنة عُمان.

ويبلغ إجمالى المترشحين لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة 727 مرشحًا منهم 27 امرأة، فيما يبلغ عدد الناخبين 731767 ناخبًا، بينهم 347965 ناخبة.

وكانت وزارة الداخلية فى سلطنة عُمان أعلنت الأربعاء الماضى، القوائم النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، عبر الموقع الإلكترونى للانتخابات.

وفى وقت سابق، أكد هيثم بن طارق، سلطان عُمان، خلال لقائه شيوخ وأعيان محافظات السلطنة على تفعيل أدوار المحافظات واستثمار مواردها الخاصة والاستفادة من مقوماتها.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العُمانية فى وقت سابق عن جاهزية جميع اللجان العاملة فى انتخابات أعضاء مجالس البلدية للفترة الثالثة، والاستعداد الكامل للعملية الانتخابية فى يوم التصويت.

وأكدت الوزارة، أن تطبيق "انتخب" المخصص لعملية التصويت صُمّم وفق معايير أمنية مع أخذ كل الاحتياطات للانتخاب بكل سرية، ويمكن تحميل التطبيق المتوافر على المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية.

وتشكل المجالس البلدية خاصة فى فترتها الثالثة 2023-2026 وفق مهماتها وواجباتها، اتساقًا مع نظام المحافظات واللامركزية والإدارة المحلية للمحافظات تحقيقًا لأهداف لرؤية عُمان 2040.

ويتكون المجلس البلدى فى فترته التى تمتد أربع سنوات فى كل محافظة من رئاسة المحافظ، وعضوية أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، وأعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع عضوين عن كل ولاية واثنين من ذوى الكفاءة والرأى من أبناء المحافظة على ألا يكونا موظفين فى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة.