«الزربية».. رمز للهوية ومصدر اقتصادى لتونس

جدة - نرمين السيد - الزربية أو السجاد أحد رموز الهوية التونسية، فلا يخلو أى بيت تونسى من مفروشة تجسد تراث وطنه فى صناعة تأبى الاندثار رغم مرور الزمن، وتعد أبرز روافد الصناعات التقليدية، وتتنوع هذه المفروشات الأصيلة فى البلاد، فنجد منها المرجوم أو الكليم.





تعد صناعة السجاد أحد الحرف القديمة المنتشرة فى كل مناطق تونس، وما زالت تتوارثها الأجيال منعا لاختفائها فى المستقبل، إذ تطورات كبيرة فى السنوات الأخيرة، عبر إنشاء مدارس متخصصة فى تعليم صناعة المفروشات التقليدية التى منها الزربية. استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى جولة لها داخل معرض الزربية فى تونس الذى يجمع صناع السجاد والمفروشات فى كل أرجاء البلاد، أبرز الفعاليات التى تحتفى بهذا التراث المادى، وتعزز فرص ترويجه لأهميته للاقتصاد التونسى. يدرك التونسيون قيمة الزربية كأحد أبرز روافد الصناعات التقليدية التى تسهم بنسبة 6% من الناتج المحلى. ويتوافد المواطنون على المعروض لشراء وانتقاء السجاد لتزيين المنازل، وتختلف أنواع الزربية، حسب صناعتها وجودة الخامات والغرز المستخدمة فيها.

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