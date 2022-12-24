الإعصار القنبلة وتحدى غليان المياه يجتاح أمريكا

جدة - نرمين السيد - وتسببت العاصفة الثلجية فى إلغاء آلاف الرحلات الجوية، وقطع طرقات رئيسية، وانخفضت الحرارة فى بعض المناطق لتصل إلى 40 درجة تحت الصفر.
وحذرت الأرصاد الجوية الوطنية، من انقطاع التيار الكهربائى، مع اشتداد العاصفة والتى قد تتحول إلى إعصار قنبلة، ويعنى العاصفة التى تشتد بسرعة.
ودفع البرد القارس إلى ممارسة تحدى غليان المياه، من خلال نشر فيديوهات يظهرون من خلالها وهم يرشقون الماء الساخن جدا فى الهواء ليتبلور على الفور.
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