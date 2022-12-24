إنتاج خلايا العين بطابعة ثلاثية الأبعاد فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - نجح علماء فى المعهد الوطنى الأمريكى للعيون، فى طباعة مجموعة من الخلايا التى تشكل الحاجز الدموى الخارجى لشبكية العين، والذى يدعم مستقبلات الشبكية الضوئية المستشعرة للضوء باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد.





ووفقا لسكاى نيوز عربية، تتيح الطباعة إنتاج أنسجة العين باستخدام الخلايا الجذعية، الأمر الذى يتيح علاج مجموعة من أمراض العين التنكسية فى المستقبل، كما توفر هذه التقنية إمدادا من الأنسجة لمن يعانى أمراض الشبكية التنكسية مثل الضمور البقعى المرتبط بالعمر.

ودمج العلماء 3 أنواع من الخلايا المشيمية غير الناضجة فى مادة "هيدروجيل"، تمثل مكونات الشعيرات الدموية والأنسجة، وبعد ذلك، قاموا بطباعة الجل على شريحة قابلة للتحلل، وفى غضون أيام قليلة، بدأت الخلايا تنضج لتشكّل شبكة شعرية كثيفة، وبحلول اليوم التاسع، زرع العلماء الخلايا الصبغية للشبكية على الجانب الآخر من الشريحة، وبعد أكثر من شهر بقليل، وصلت الأنسجة إلى مرحلة النضج الكامل.

وبدت الأنسجة المطبوعة تعمل بشكل مشابه لحاجز الدم الخارجى الأصلى فى شبكية العين.