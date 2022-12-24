أبرد عيد ميلاد يمر على أمريكا منذ 4 عقود

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الكثيرين من سكان الولايات المتحدة الأمريكية سيحتفلون بعيد الميلاد بمنازلهم حيث ألغيت 2000 رحلة جوية وأُغلقت بعض المطارات بسبب العاصفة المحتملة.

وأشار إلى أنهم ينتظرون الأسواء فى الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الطقس، مشيرًا إلى احتمالات انخفاض درجات الحرارة فى معظم الولايات إلى ما دون الصفر حتى فى المناطق التى تعودت على الدفء مثل تكساس.

وأكد وجود مئات الآلاف دون مأوى فى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن بعضهم بنى بيوت كرتونية وأكواخ خشبية صغيرة وبعضهم يلجأ للمستشفيات التى تفتح أبوابها لهم إذا اتسعت بالإضافة لبعض الجمعيات التى تنشط وتوفر الملاجئ والوجبات الساخنة.

وأشار إلى أن الحكومة تحاول توفير بعض الملاجئ الحكومية ولكنها غير كافية لذلك تتدخل جمعيات المجتمع المدنى.