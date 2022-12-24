معجنة سيارات.. تصادم 46 مركبة فى حادث بولاية أوهايو الأمريكية بسبب الطقس

جدة - نرمين السيد - واصطدمت السيارات ببعضها البعض على طريق أوهايو تورنبايك، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، إضافة لعدد من الإصابات.

وعلى الفور شاركت المقاطعات المجاورة فى عمليات الإنقاذ، ليتم نقل الجثث والضحايا إلى المستشفيات، وأوضحت السلطات فى بيان لها أن الطقس أحد العوامل فى الحادث.

ونصحت السلطات إلى اتخاذ بعض الاحتياطات، مثل القيادة ببطء، والتحلى بالصبر، وزيادة المسافة الفاصلة بين السيارات، وربط حزام الأمان، من أجل تجنب الحوادث.