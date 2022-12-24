بعد شكاوى من التعرض للنصب والاحتيال.. تطبيق «آنى ديسك» يثير الجدل فى الكويت

جدة - نرمين السيد - وقالت النيابة العامة فى بيانها، إنها تلقت فى الآونة الأخيرة أكثر من 300 شكوى، تعرض مقدموها للنصب والاحتيال الإلكترونى، من قبل تنظيم عصابى، يوهم الضحايا باستثمار أموالهم ويدعوهم إلى تحميل التطبيق.

و"آنى ديسك" هو تطبيق ألمانى يقدم خدمة التحكم بسطح المكتب عن بٌعد، أسسه 3 رواد تقنيين عام 2012، وجرى تنزيله أكثر من 500 مليون مرة فى أنحاء العالم، وفق الشركة.

ويوفر البرنامج منصة مستقلة للوصول إلى أجهزة الحاسوب الأخرى التى تُشغل نفس البرنامج، ويوفر وظائف التحكم عن بُعد للجهاز من جهاز آخر، وتبادل الملفات ووظائف الشبكات الخاصة الافتراضية.

ويستغل المحتالون هذه الميزة فى الإيقاع بضحاياهم حيث يُمكّنهم التطبيق من التحكم بالأجهزة النقالة والدخول إلى الحسابات البنكية، وتحويل ما بها من مبالغ نقدية، والاستيلاء عليها، ولكن هذا يتم بعد إعطاء الإذن من قبل الضحية للدخول.

وأهابت النيابة العامة فى الكويت بالمواطنين والمقيمين؛ عدم الاستجابة لطلبات تحميل تطبيق "آنى ديسك" أو أى تطبيقات لأى غرض كان.

وأثار تحذير النيابة جدلًا بين مغردين عبر منصات التواصل الاجتماعى، وتباينت آراؤهم، فمنهم من اعترض على الإعلان وطريقته، مؤكدين أن المشكلة فى استخدام التطبيق لا فى التطبيق نفسه، ومنهم من شارك تحذير النيابة ودعا المواطنين للانتباه.

وأوضح مغردون، أن هناك أشخاصًا ينتحلون شخصيات فى المباحث الإلكترونية أو جهات بنكية، ويستهدفون كبار السن ويطلبون منهم تحميل التطبيق للتحايل عليهم.