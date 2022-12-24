دار الإفتاء: الابتعاد عن الشر صدقة

جدة - نرمين السيد - واستشهدت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «على كل مسلم صدقة»، قالوا: فإن لم يجد؟، قال: «فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق»، قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟، قال: «فيعين ذا الحاجة الملهوف»، قالوا: فإن لم يفعل؟، قال: «فليأمر بالخير أو بالمعروف» قالوا: فإن لم يفعل؟، قال: «فيمسك عن الشر فإنه له صدقة»

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