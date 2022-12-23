أسعد 10 مدن فى الصين

جدة - نرمين السيد - وجاءت قائمة المدن الصينية كالتالى "تشنغدو وهانغتشو ونينغبو وشينينغ وقوانغتشو وتشانغشا وشنيانغ وخفى وتشينغداو ونانجينغ".
وتم اختيار المدن العشر بناء على عدة معايير خضعت لها المدن، ومنها السعى من أجل رفاهية المواطنين، وتحقيق التنمية النوعية، والحكم الرشيد، إضافة إلى التنمية الخضراء.
ومن بين المعايير أيضا، توفير فرص العمل والظروف المتعلقة بالتعليم والرعاية، سواء صحية أو اجتماعية أو معيشية.
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