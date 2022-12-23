أخصائية صحة نفسية توضح دلالات الألوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت إيناس على، أخصائى صحة نفسية وتعديل سلوك، إن الألوان تؤثر فى حياتنا ومشاعرنا، كاشفة عن أبرز الألوان فى احتفالات عيد الميلاد، معقبة: "اللون الأحمر هو لون الحياة والدم، والأخضر لون شجرة الكريسماس معناه الازدهار ونشر الحياة والسلام".





وأضافت إيناس على، خلال فيديو عبر موقع "دوت الخليج"، اللون الأبيض يعنى صفاء للذهن داعية من يعانون من كثرة التفكير إلى ارتداء الأبيض لأنه يخفض طاقة الأفكار، كما نصحت بارتداء الأصفر والذى يعنى الحرية والسعادة. وعن اللون الأزرق، أكدت أنه يعنى الطمأنية والسلام، فى حين أكدت أن اللون الدهبى هو لون الحب غير المشروط. وحذرت من وضع اللون الأحمر فى حجرات النوم، معقبة: "بلاش اللون الأحمر لأنه مش هيخلى هناك طاقة سلام ونوم هادئ".

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