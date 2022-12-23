أخلاقنا الجميلة.. أهمية العمل الجماعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أهمية العمل الجماعى، وتأثيره على بيئة العمل والإنتاج. كما يساهم العمل الجماعى فى حل المشكلات التى تواجه الموظفين داخل المؤسسة الواحدة، وبذلك يصبح العمل أكثر فاعلية وإنتاجية، بالإضافة إلى المساهمة القوية فى تقوية الصداقة بين الموظفين، وخلق بيئة محفزة للعمل.

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