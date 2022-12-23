«القاهرة الإخبارية»: فن النحت على عظام الإبل.. مهنة تواجه الاندثار «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير، أن عظام الإبل التى يجرى التخلص منها فى العاصمة مقديشو، تتحول إلى باب رزق لعدد من الحرفيين، الذين يتلهفون لانتقاء قطع معينة وتحويلها إلى حُلى وسبحات فريدة من نوعها.
ورصد التقرير، عمل الفنانين على نحت عظام الجمال، وهى مهنة شاقة تواجه الانقراض، ولا يتقنها سوى 4 فقط من الحرفيين بالصومال، وقد تعلم الصومالى "الوثو" هذه الحرفة من والده عام 1976، ويعتزم العمل على ضمان ألا يندثر هذا التقليد بعد وفاته، بتعليم أبنائه وأقربائه، ويحلم ببيع إنتاجه فى الخارج.
وتتميز الصومال بكونها موطن لأكبر عدد من الإبل فى العالم، ويعد رعى الماشية سبيل العيش لأغلب سكان البلاد.
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