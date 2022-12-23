الأفيال توزع هدايا عيد الميلاد فى تايلاند

جدة - نرمين السيد - وظهر راكبو الأفيال فى تايلاند وهم يرتدون زى بابا نويل، ويتوجهون إلى إحدى المدارس، من أجل توزيع الهدايا على طلاب المدرسة، كما هو متبع بشكل سنوى.

وخلال تواجد الفيلة فى المدرسة، اصطف الطلاب من أجل استلام الهدايا الخاصة بهم، لتقدم الفيلة البالونات والدمى وغيرها من الألعاب للطلاب.

وسادت حالة من البهجة والفرحة بين الطلاب، أثناء حصولهم على هدايا عيد الميلاد.

ويحتفل العالم هذا الأيام بأعياد عيد الميلاد، وسط حالة من البهجة والفرحة، انتظارا لاستقبال عام جديد أيضا.