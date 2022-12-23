زيادة 30 ألفا.. ارتفاع عدد الجرائم فى التشيك

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو (براغ الدولى) اليوم الجمعة أنه حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى، تم تسجيل 170 ألفا و96 جريمة؛ بزيادة حوالى 30 ألفا على أساس سنوى.
وأشار الراديو إلى أن الجرائم انخفضت خلال العام الماضى والعام الذى يسبقه ويرجع ذلك بشكل كبير إلى قيود مكافحة فيروس كورونا، موضحة أن عدد الجرائم فى عام 2019 كان أعلى، حيث تم تسجيل 185 ألف جريمة خلال الفترة من شهر يناير وحتى نوفمبر.
وفيما يتعلق بجرائم القتل، سجلت البلاد - حتى شهر نوفمبر هذا العام - 150 جريمة قتل، بينما تم تسجيل 105 جرائم قتل خلال عام 2021.
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