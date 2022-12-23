جدة - نرمين السيد - وستسمح هذه الميزة لجميع المستخدمين بالتحقق من عدد القراءات لجميع تغريداتهم.
وفى السابق، كان المستخدمون الذين قاموا بالتغريد فقط يحسبون عدد القراءات باستخدام موقع "Tweet Analytics".
وأعلن الملياردير إيلون ماسك، المدير التنفيذى للشركة، أن تويتر سيطرح عداد قراءات للتغريدات، لكى يتمكن المستخدمون من معرفة عدد مرات قراءة التغريدة، مضيفًا أن هذا أمر طبيعى بالنسبة للفيديوهات.
وأوضح ماسك أن عدد قراءة التغريدات يُظهر مدى حيوية تويتر أكثر مما قد يبدو، حيث أن أكثر من 90% من المستخدمين يقرأون التغريدات، دون أن يغردوا أو يردون أو يعبرون عن إعجابهم بالتغريدات، لأن هذه إجراءات عامة، وفق قوله.
وأفاد بعض مستخدمى تويتر بأن عداد قراءة التغريدات بدأ فى الظهور فى تغريداتهم الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على خطى «يوتيوب».. «تويتر» يوفر عداد قراءات للتغريدات المنشورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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