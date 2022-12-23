أثناء الأمطار.. نصائح مهمة للحفاظ على إطارات السيارة

جدة - نرمين السيد - وتعتبر الإطارات نقطة الاتصال بين السيارة والطريق، ولهذا من المهم ضمان ثبات الإطارات واستقرارها أثناء السير فى الطريق.

مع هطول الأمطار يجب أن تمنح الإطارات التماسك الكافى، ومن المهم مراجعتها باستمرار، وقد نحتاج إلى تغيير ضغطها.

الحرص على مراجعة دليل المستخدم للسيارة، مع مراجعة جدول ضغط الإطارات، والحرص على مراجعة نقشة الإطارات، مع التأكد من عمق النقشة.

تساقط الأمطار يساعد على عمل طبقة عازلة أسفل إطارات السيارة، تمنع الإطارات من التماسك، على السرعات أثناء القيادة، وبحسب خالد الأمير تاجر سيارات، على قائد السيارة تجنب السير أثناء المطر قدر المستطاع، والاحتفاظ بالإطارات بأفضل مناطق التخزين وهى مظلمة وجافة بدون تذبذب فى درجات الحرارة.

وتابع الأمير، عند اكتشاف أى ضرر بها العمل يجب إصلاحة على الفور.

وفى السياق ذاتة أشار إلى أنه عند الشعور بالاهتزاز خلال القيادة يجب فحص الإطارات والحفاظ على توازن توازنها باستمرار.

ونصح بعدم تحميل السيارة بوزن ثقيل حتى لا يتسبب فى إحداث تلف باطارات السيارة، وفى حال وجود ميل أو انحراف أثناء القيادة يجب الإسراع بفحص اتزان العجلات لأنه بالطبع يؤثر على سلامة أدوات التعليق مما يترتب عليه التأثير بالسلب على كفاءة الإطارات.