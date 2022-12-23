جدة - نرمين السيد - وأظهر الفيديو، رزان يوسف سليمان وهى ترتدى رداء التخرج الجامعى وتتجه إلى مكان يبيع والدها الخضار ومعها باقة من الورد قدمتها إليه مع قالب حلوى به عبارة "بابا أحلى شهاداتى" ثم قبلت والدها وعانقته امتنانا واحتراما فرد "أبو خضر" على ابنته بعناق أبوى تأثر به جيرانه من الباعة، فأقبلوا إليه مهنئين. ولمشاهدة الفيديو من هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتاة سورية تثير ضجة بفيديو تخرجها.. احتفلت مع والدها بائع الخضار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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