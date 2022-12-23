جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة "رويترز"، إن الفوز حول شوارع بوينس آيرس ومدن أخرى إلى حفلات صاخبة، بينما ارتفع الطلب بشدة على رسم وشم لأسطورة المنتخب ليونيل ميسى، أفضل لاعب بالمونديال وهداف الأرجنتين. وتوافد الكثيرون على صالات الوشم فى بوينس آيرس لطباعة صور ميسى على أجسادهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتعاش سوق الوشم فى الأرجنتين.. والبطل ميسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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